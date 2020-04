Il video a 360° delle Frecce Tricolori su Roma: immagini spettacolari ed emozionanti

Un video a 360° per rivivere la grande emozione delle Frecce Tricolori dell'Aeronautica in volo su Roma, come se in quell'istante foste stati tutti lì, a bocca aperta ad applaudire. Spettacolare ed emozionante, in particolare il passaggio vicino all'Altare della Patria, il video mostra la Capitale dall'alto. L'occasione è stata la tradizionale scia bianca, rossa e verde in occasione del 25 aprile in cui gli aerei della pattuglia acrobatica sono passati anche sopra il Quirinale e poi sul Vittoriano (le foto, clicca qui). Tutti hanno guardo il loro volteggio da finestre e balconi ascoltando il fragore dei motori che ha rotto il silenzio della Capitale chiusa per Coronavirus.