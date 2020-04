Coronavirus, fase 2: il calendario con le date delle riaperture e cosa si potrà fare dal 4 maggio

L'annuncio del presidente del consiglio, Giuseppe Conte, sulla fase 2 dell'emergenza Coronavirus può essere riassunto in un calendario di quattro date, associate a una serie di novità riguardanti abitudini che potranno essere riprese e riaperture di attività commerciali. Si tratta di tre lunedì - 4 e 18 maggio, 1 giugno - e un mercoledì, il 17 giugno, il giorno fatidico dell'inizio degli esami di maturità.

4 MAGGIO

Si potrà tornare a fare attività fisica all'aperto e passeggiare anche lontano dalla propria abitazione. Sarà possibile riprendere gli allenamenti individuali e frequentare parchi e giardini, dove gli ingressi saranno contingentati a cura dei Comuni. Ci si potrà spostare anche per incontrare parenti, sempre rispettando le regole su distanziamento sociale, uso di mascherine e divieto assembramenti (quindi niente riunioni di famiglia numerose); resta l'obbligo dell'autocertificazione. Saranno consentiti funerali con la partecipazione di un massimo di 15 persone. Bar, ristoranti e pizzerie resteranno ancora chiusi, ma sarà possibile acquistare cibo da asporto da consumare a casa. Riapriranno le aziende manifatturiere e il settore delle costruzioni, anche quelle relative alle ristrutturazioni private.

18 MAGGIO

Riapriranno i negozi e tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio, sempre nel rispetto delle regole sugli accessi con mascherine e in numero tale da consentire il distanziamento sociale. Sarà possibile tornare a visitare mostre e musei, ma con numero di ingressi contingentati e muniti di mascherine, Mantenendo distanze e precauzioni sanitarie, potranno riprendere anche gli allenamenti degli atleti che praticano sport di squadra.

1 GIUGNO

Potranno riaprire bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie con la prescrizione di posti a sedere ridotti con tavoli a distanza di due metri. Riapriranno anche parrucchieri ed estetiste, che potranno ricevere solo su appuntamento e rispettando la norma sulla presenza all'interno della struttura di un operatore per ogni cliente.

17 GIUGNO

Inizio degli esami di maturità con studenti e professori in classe; tutte da organizzare le modalità - alle quali lavora la task force della ministra Azzolina - di svolgimento delle prove d'esame.