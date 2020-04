Coronavirus e fase 2, l'1 giugno riapriranno centri estetici, parrucchieri e barbieri

Il premier Giuseppe Conte, nel finale della conferenza con cui ha annunciato l'inizio della fase 2 a partire dal 4 maggio (leggi qui per approfondire), ha calendarizzato anche una serie di altri date chiave per la ripartenza economica dell'Italia.

Per gli esercizi commerciali al dettaglio la riapertura infatti è stata fissata per il 18 maggio. Così come musei, mostre e biblioteche. Su richiesta del Comitato tecnico scientifico si è ritenuto di programmare step di riapertura di circa quattordici giorni per verificare gli effetti di ogni riapertura ed evitare che possa ripartire la curva del contagio. Parrucchieri, barbieri, centri estetici e tutte le attività che riguardano la cura della persona invece riapriranno l'1 giugno assieme a bar e ristoranti.