Coronavirus, il premier Conte: "Inizia la fase 2 dal 4 maggio, mascherine a 0,50 euro ". Tutte le misure

Il premier Giuseppe Conte annuncia l'inizio della fase 2 nella conferenza stampa di domenica 26 aprile. "Ora dobbiamo convivere con il virus, pur consapevoli del rischio che la curva del contagio possa risalire in alcune zone del Paese. Fondamentale il nostro comportamento, rispettando la distanza di sicurezza di un metro. Pure nelle relazioni familiari. Dobbiamo far ripartire il Paese senza ammalarci. Il Governo dovrà essere pronto a qualsiasi tipo di intervento". Conte spiega: "Si parte il 4 maggio. Tutti dobbiamo usare i dispositivi di sicurezza personale. Fisseremo un prezzo corretto per le mascherine, sarà tolta l'Iva: 0,50 il costo di quelle chirurgiche".

Sull'attività sportiva Conte spiega: "Ci si potrà allontanare dalla propria abitazione, ma con distanza di due metri. Saranno consentite le sessioni di allenamento per professionisti di sport individuali ma nelle forme di distanziamento sociale e a porte chiuse. Per sport collettivi gli allenamenti saranno possibili dal 18 maggio" (leggi qui per approfondire)

E ancora: "Saranno consentite le cerimonie funebri con al massimo la presenza di 15 persone, tutte con mascherine, preferibilmente all'aperto. Dal 4 maggio consentite anche attività di ristorazione da asporto per consumare cibo a casa o in ufficio. Riapre il settore di commercio all'ingrosso, il manifatturiero e l'edilizia. Con il presupposto che vengano rispettati i protocolli di sicurezza sul posto di lavoro sottoscritto lo scorso 24 aprile".

Quindi il premier ha elencato le altre riaperture: "Il 18 maggio è in programma la riapertura del commercio al dettaglio, musei, mostre e biblioteche e gli allenamenti a squadre. L'1 giugno le attività di bar, ristorazione e cura della persona come centri estetici, barbieri e parrucchieri".

