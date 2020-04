Coronavirus, fase 2: in serata il discorso del premier Conte. Le anticipazioni: cambia l'autocertificazione

Emergenza Coronavirus, Fase 2 dal 4 maggio. Questa sera il premier Conte parlerà all'Italia alle ore 20.20.

Le anticipazioni: il governo va verso la riapertura il 4 maggio, del comparto manifatturiero di quello edile pubblico e privato e del commercio all'ingrosso funzionale al settore manifatturiero e all'edilizia. Sarà possibile muoversi dentro la propria regione. Sì alle visite ai parenti purché non siano riunioni di famiglia. Sempre dal 4 riapriranno bar e ristoranti ma solo per il servizio ad asporto. Sui mezzi pubblici sarà obbligatorio l'uso della mascherina "anche di stoffa".

Resta l'autocertificazione, anche se sarà diversa e con più possibilità.

Per parrucchieri ed estetisti la riapertura non sarà possibile prima di giugno. Sui mezzi pubblici cittadini sarà obbligatorio l'uso della mascherina "anche di stoffa" viene precisato. Maggior frequenza dei mezzi pubblici nelle ore di punta. Sui mezzi, dagli autobus alle metropolitane, inoltre, è previsto un numero massimo di passeggeri, in modo da rispettare la distanza di un metro, e la presenza di marker sui posti a sedere per segnalare quelli che non possono essere usati.

Dal 4 maggio via libera al running senza limitazioni di vicinanza a casa, dovrebbe essere permessa l'attività motoria ma solo individuale (a meno che non si tratti di minori o di persone diversamente abili) e la ripresa degli allenamenti per gli sport professionistici.

Nel nuovo Dpcm che verrà diffuso in serata c'è la riapertura al 18 maggio per gli sport di squadra. Il calcio in primis, dunque, potrà tornare ad allenarsi a pieno regime (con le dovute precauzioni) tra tre settimane.

Sarà possibile tornare a celebrare i funerali, ma soltanto alla presenza dei familiari più stretti ( non più di 15 persone) ma per riprendere le messe bisognerà aspettare ancora.

La riapertura dei negozi è prevista per il 18 e non più per l'11 per dare modo di valutare in 14 giorni gli effetti della prima riapertura.