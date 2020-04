Coronavirus e fase 2, Conte annuncia nuove regole per riti, cerimonie religiose e funerali

Fra i provvedimenti previsti dal nuovo decreto del governo sulla fase 2 dell'emergenza Coronavirus uno dei più attesi è quello che riguarda la partecipazione dei fedeli alle cerimonie e ai riti religiosi. Già nei giorni scorsi, il presidente della Conferenza episcopale italiana (Cei), il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo della diocesi di Perugia-Città della Pieve, aveva avanzato la richiesta di un ritorno alla normalità (LEGGI LA NOTIZIA) per ciò che riguarda la celebrazione dei riti all'interno delle chiese. Anche di questo ha parlato il presidente del consiglio, Giuseppe Conte in un'intervista a "la Repubblica", pubblicata nell'edizione di domenica 26 aprile. "Abbiamo sollecitato al comitato tecnico-scientifico - spiega il premier - l’indicazione di nuove regole per le cerimonie religiose. Auspichiamo di poter venire incontro all’esigenza, fondamentale per i credenti, di accostarsi ai sacramenti. Una privazione che questa emergenza ci ha portato e che personalmente ho trovato particolarmente dolorosa, è la rinuncia ai funerali che significano anche un ultimo gesto di raccoglimento e di affetto nei confronti delle persone care che ci lasciano". In questo senso, sono ancora vive le immagini dello strazio dei congiunti delle vittime, ai quali è stato impossibile anche accompagnare i propri morti nell'ultimo viaggio verso la sepoltura.