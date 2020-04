I numeri della pandemia da Coronavirus nel mondo, per quanto in molte nazioni le curve del contagio abbiano imboccato la fase discendente, restano allarmanti. Alle 8 di domenica 26 aprile, secondo le rilevazioni della Johns Hopkins University, sono 2.898.082 i casi confermati di persone positive al Covid 19, mentre il numero complessivo dei morti è balzato a 203.025.

Drammatico il quadro della situazione negli Stati Uniti, a dispetto delle polemiche e della tendenza del presidente Donald Trump a minimizzare la portata del fenomeno. Negli Usa, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 48.529 nuovi casi positivi di coronavirus e 2.772 morti in tutto il Paese. I positivi totali negli Stati Uniti al 26 aprile si avvicinano al milione (939.053) e le vittime ufficiali sono 53.789.