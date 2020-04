Coronavirus, Oms: "Nessuna prova che i guariti da Covid-19 siano immuni". Non è protetto da seconda infezione

L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), mette in guardia fino a sconsigliare l'uso dei "passaporti d'immunità". Viene argomentato che attualmente non ci sono prove del fatto che chi è guarito dal Covid-19 e ha sviluppato anticorpi sia protetto da una seconda infezione.

La proposta è emersa più volte in tutto il mondo, come strumento per consentire a chi sia immune a un nuovo contagio di tornare al lavoro. Ma l'agenzia ha spiegato che sono necessarie ulteriori ricerche: "A questo punto della pandemia, non ci sono sufficienti prove dell'efficacia dell'immunità mediata da anticorpi per garantire l'accuratezza di un 'passaporto d'immunità' o 'certificato di zero rischio'".

Le persone che credono di essere immuni a un nuovo contagio, afferma l'Oms, potrebbero ignorare i consigli per la salute pubblica. Quindi, l'uso di certificati di questo genere potrebbe essere controproducente e aumentare il rischio che la trasmissione del virus prosegua. Inoltre, sottolinea l'organizzazione internazionale, i test sugli anticorpi al nuovo Coronavirus "necessitano di ulteriore verifica per stabilire la loro accuratezza e affidabilità".