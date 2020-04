Coronavirus, bilancio in Umbria: aumento dei guariti, un altro morto, tre soli positivi su 1.415 tamponi

Continua a migliorare la situazione per ciò che riguarda l'emergenza Coronavirus in Umbria. Dai dati aggiornati alle 8 di sabato 25 aprile 2020 e diffusi dalla Regione emerge che nella giornata venerdì 24, a fronte di 1.415 tamponi effettuati nei laboratori degli ospedali umbri, sono stati riscontrati soltanto tre casi di nuovi positivi, con il numero totale dei contagiati dall'inizio dell'epidemia che arriva a 1.366. Grazie a un costante aumento delle persone uscite dall'isolamento e dei pazienti guariti, gli attualmente positivi al Covid 19 si sono ridotti a 398 (-36 rispetto alle 24 ore precedenti). Da registrare, invece, un altro morto con il numero dei decessi complessivo che tocca quota 63.

Il resto del bollettino della Regione Umbria segnala che guariti sono 905 con un aumento nel giro di un giorno di 38 unità; risultano 101 clinicamente guariti (- 11) Dei 1.366 pazienti ancora positivi attualmente sono ricoverati in 113 (invariato) e 18 di questi (- 1) sono in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 1.081 (- 75); sempre alla stessa data, risultano 13.958 (+ 213) persone uscite dall’isolamento.