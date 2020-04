Coronavirus, arriva il trikini: estate al mare con la creazione di una designer marchigiana

Estate al mare ai tempi del Coronavirus. Un sogno per ora. Una situazione di attesa ed incertezza quando ancora non siamo nella Fase 2, che scatena la creatività.

Fra le idee ecco allora avanzare il nuovo trikini, un bikini con tanto di mascherina coordinata. La creazione è di Tiziana Scaramuzzo, 45 anni, romana di nascita ma residente a Falconara Marittima in provincia di Ancona.

"Non pensavo potesse avere tutta questa risonanza - afferma la stilista a tgcom24 - e invece ha colpito. L'idea è venuta davvero per gioco. Ho un negozio artigianale, Elexia Beachwear, i costumi li faccio io e vendo soprattutto in questo periodo. Ma con l'attività chiusa, parlando con le mie figlie, ho detto che se proprio dovevamo convivere con le mascherine, che mascherine siano, anche al mare. Ho fatto due prototipi, avevo già i costumi da bagno e ho abbinato loro la mascherina dello stesso colore e della stessa stampa. Poi ho pubblicato le foto sulla mia pagina Facebook e su quella Instagram".