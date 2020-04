L'appuntamento con il nuovo decreto del governo per gestire l'emergenza Coronavirus, decretare la fine del lockdown e fissare per il 4 maggio l'inizio della fase 2 potrebbe essere rinviato. L'iniziale data del 25 aprile è destinata a slittare di qualche giorno perché il premier Giuseppe Conte e i ministri hanno ancora bisogno di tempo per trasformare in decisioni le indicazioni fornite dalla task force guidata da Vittorio Colao.

Troppi i dettagli ancora da chiarire, a cominciare dall'obbligo di muoversi indossando le mascherine. Il problema, da questo punto di vista, è la quantità di mascherine di cui l'Italia dovrebbe disporre. C'è il rischio che potrebbero non essercene a sufficienza: secondo una serie di stime, ne servirebbero 7 milioni al giorno mentre al momento il nostro Paese ne dispone di 4. Si apre dunque un problema legato sia all'autoproduzione da parte di aziende italiane, sia all'approvvigionamento dall'estero, con il grande spettro della speculazione sui prezzi. Più che la criticità rappresentata dalla distribuzione alla cittadinanza, sulla quale la rete dei servizi comunali e del volontariato hanno dato prova di grande efficienza, c'è da capire a quali fasce della popolazione verranno date gratis. In generale, verrà definito un presso massimo al quale potranno essere vendute