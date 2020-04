Coronavirus, spunta il bonus mobilità per la fase 2: 1.500 euro per acquistare la bici elettrica

In vista della fase 2 torna di moda il bonus rottamazione per l'acquisto di auto nuove. La proposta prevede una super-rottamazione (4mila euro secondo La Repubblica), magari estesa anche ai diesel usati Euro 5 o ai vecchi Euro 6 invenduti, come ha proposto il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli ai primi di marzo. Sembra invece realtà il bonus mobilità per abbonamenti per il trasporto pubblico, sharing mobility e biciclette elettriche, in cambio della rottamazione di auto inquinanti, con 70 milioni di euro all’anno da mettere a disposizione delle famiglie attraverso i Comuni. Il bonus previsto è pari a 1.500 euro per ogni autovettura fino alla classe euro 3 rottamata entro il 31 dicembre 2021, di 500 euro per motocicli fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi (sempre con rottamazione entro fine 2021). Ed è spendibile in tre anni per la famiglia tra abbonamenti per tutti gli anni oppure e-bike.

