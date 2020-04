Coronavirus e gatti, l'esperto a Pomeriggio 5: "Test per proteggerli, i sintomi se infettati dall'uomo"

Animali e Coronavirus. I cani e i gatti non lo trasmettono all'uomo, come è stato stabilito, ma ne possono rimanere infettati a loro volta.

Oggi, venerdì 24 aprile 2020, a Pomeriggio 5 Barbara D'Urso si è collegata con una clinica veterinaria a Vo' Euganeo dove gli animali saranno sottoposti a test sierologici per verificare se hanno contratto il Covid-19. ​

"Alcuni studi in Cina e negli Stati Uniti indicano che l’uomo contagiato possa contagiare alcuni animali. Il gatto è ricettivo, ma non ha alcun ruolo nella trasmissione della malattia", spiegano in diretta su Canale 5 dalla clinica. La struttura si trova proprio nel centro in provincia di Padova dove viveva la prima vittima del Coronavirus.

Sintomatologia dei quattro casi di animali (unici casi al mondo) contagiati dall'uomo: uno in Cina, uno in Belgio e due a New York, problemi respiratori e starnuti oppure vomito e diarrea.

