Coronavirus uccide il rapper Fred the Godson a 35 anni. L'ultima foto sui social

Il rapper è morto a causa del Coronavirus. E' deceduto all'età di 35 anni ucciso dal Covid-19, il rapper newyorchese Fred the Godson. La notizia è stata confermata sui social l'amico e collega DJ Self, che ha scritto: "Eri amato ... non ho mai sentito nulla di brutto su di te RIP @fredthegodsonmusic. Dormi bene, fratello mio".

Fred the Godson, al secolo Frederick Thomas, il rapper del South Bronx, aveva postato sul suo profilo Instagram, nei giorni scorsi, una foto che lo ritraeva attaccato a un ventilatore polmonare. Aveva l'asma e una compromissione della funzionalità renale come complicazione del Covid-19.

La foto, che lo mostrava con un pugno chiuso sollevato, era accompagnata dalla frase: "Sono qui con questo Covid-19 di m...a! Per favore, prega per me!!!".