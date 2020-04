Luigi Di Maio, la gaffe a Sky Tg24: "L'app Immuni segnala se stai per entrare a contatto con un positivo"

Dl Cura Italia, Meloni a M5S: votate nostro odg, dite no al Mes

Roma, 24 apr. (askanews) - La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, intervenendo in Aula alla Camera si è rivolta al Movimento Cinque stelle, invitando i colleghi a votare l'ordine del giorno di Fdi per dire 'no' al Mes. "Abbiamo presentato un ordine del giorno sul quale non c'è possibilità di giocare: o sì o no. L'Italia non attivi in nessun caso il Fondo salva stati (o Mes). Mi ...