Coronavirus, precauzioni igieniche e dispositivi sicurezza: aggiornato il protocollo nelle aziende

Aggiornato il protocollo sicurezza nelle aziende per il contrasto e il contenimento della diffusione del Coronavirus.

A livello individuale è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. L'azienda deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, accessibili a tutti, anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

L’adozione di dispositivi di protezione individuale indicati è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi: le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità; in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria; qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. E’ previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1).

Guarda l'ultimo bollettino della Protezione Civile in Italia.