Coronavirus, nuove regole per i fornitori esterni: aggiornato il protocollo sicurezza nelle aziende

Aggiornato il protocollo sicurezza nelle aziende per il contrasto e il contenimento della diffusione del Coronavirus. Alcune modifiche riguardano le modalità di accesso dei fornitori esterni. Andrà creato un ingresso, di transito e uscita, con percorsi e tempistiche predefinite al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale aziendale. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Eventualmente i fornitori devono avere servizi igienici dedicati. Va ridotto l'accesso ai visitatori esterni e le aziende che hanno un servizio di trasporto devono garantire le misure di sicurezza. Le norme del protocollo si estendono ad aziende appaltatrici e quella committente è tenuta a darne completa informazione dei contenuti.

Guarda l'ultimo bollettino della Protezione Civile in Italia.