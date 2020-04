Coronavirus, protocollo sicurezza negli ambienti di lavoro aggiornato: a casa con febbre sopra i 37,5°

E' stato integrato il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

Le imprese dunque adotteranno ulteriori misure precauzionali per tutelare la salute delle persone presenti all’interno delle aziende. Tra i punti chiave ci sono l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; obbligo di non poter fare ingresso o restare in azienda in caso di condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc). E ancora obbligo di rispettare tutte le disposizioni di autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).

Guarda l'ultimo bollettino della Protezione Civile in Italia.