Coronavirus in Umbria: un solo positivo in più, un altro morto, guariti doppi rispetto ai positivi attuali

Nuovi segnali di miglioramento della situazione per ciò che riguarda l'emergenza Coronavirus in Umbria. Come riferisce il bollettino diffuso dalla Regione e aggiornato alle 8 di venerdì 24 aprile 2020, rispetto alle 24 ore precedenti il numero dei casi positivi è aumentato di una sola unità, a fronte dei 1.513 tamponi effettuati.

Il quadro complessivo evidenzia un totale di 1.363 persone positive al virus Covid 19 con gli attualmente positivi che si attestano a quota 434 per un calo di 55 unità. Aumenta, invece, il numero delle persone guarite (+55) e cresce in maniera consistente la differenza fra i pazienti guariti (867) e i casi attualmente positivi (434): il rapporto ora è di 2 a 1 per un parametro decisamente positivo e incoraggiante sia per le persone ancora alle prese con il Coronavirus, sia per il personale medico e infermieristico che lotta insieme a loro.

Da resto del bollettino della Regione emerge che al 24 aprile 2020 risultano sono clinicamente guariti 112 pazienti (- 22), mentre aumenta di una unità il numero dei morti che passa da 61 a 62 persone. Dei 1.363 pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 113 (- 6); di questi 19 (invariato) sono in terapia intensiva.

In calo anche la quantità di persone in isolamento domiciliare, che sono 1.156 (- 87), al tempo stesso viene registrato un aumento consistente degli individui usciti dall'isolamento, che arrivano a 13.745 con una crescita di 331. Il numero complessivo dei tamponi effettuati nei laboratori degli ospedali umbri ha toccato quota 30.524.