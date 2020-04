I numeri della pandemia da Coronavirus negli Stati Uniti sono drammatici e ogni giorno che passa cresce sia il numero dei morti che quello dei contagiati. Le ultime rilevazioni quantificano in quasi 50mila i morti, di cui 3.176 nelle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'emergenza sono stati registrati 49.887 decessi, secondo la Johns Hopkins University, di cui 16.388 nello stato di New York. Alle 9 di venerdì 24 aprile sono 869.172 i casi positivi confermati nel territorio americano.

Di pari passo al bollettino medico, anche negli Usa, vanno i numeri della crisi economica, ritenuta senza tema di smentita addirittura più pesante di quella degli anni Trenta. Sono 26 milioni i nuovi disoccupati che da quanto si è diffusa la pandemia hanno perso il lavoro - un lavoratore su sei - e le prospettive non sono incoraggianti. Il presidente Donald Trump sminuisce la possibilità che il Covid sarà peggiore in autunno rispetto a oggi, nonostante Anthony Fauci, massimo infettivologo degli Stati Uniti e membro della task force della Casa Bianca, si sia detto "convinto" che nei prossimi mesi non sarà debellato e i medici abbiano mostrato la preoccupazione che il Covid 19 possa combinarsi con l'influenza stagionale.

Nel paese la situazione più preoccupante resta a nello Stato di New York. La commissaria per la salute della Grande mela, Oxiris Barbot, ha ammesso che fino a un milione di persone in città potrebbero essere state esposte al coronavirus. Più di 142.000 persone si sono rivelate positive, "ma è davvero, penso, la punta dell'iceberg", ha detto Barbot.