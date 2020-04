Il conto alla rovescia verso la fase 2 dell'emergenza Coronavirus è ormai iniziato. Il giorno che tutti hanno cerchiato di rosso è quello di lunedì 4 maggio, ma in realtà la tanto attesa ripartenza potrebbe iniziare prima. Fra oggi e domani il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, definirà in maniera chiara la mappa delle riaperture, che potrebbe essere spalmata dal 27 aprile al 18 maggio. La prima data di uscita dal lockdown in Italia potrebbe essere quella del 27 aprile, quando a riaprire i battenti - secondo quanto riporta il Corriere della Sera nella propria edizione del 24 aprile - saranno le aziende che producono macchine per l'agricoltura e le attività legate ai boschi. Il 4 maggio toccherà a una parte ben più consistente di aziende e di lavoratori, visto che la riapertura interesserà i comparti del tessile, della moda e più in generale del manifatturiero. Il lunedì successivo, l'11 maggio, potrebbe essere la volta dei negozi che vendono scarpe e capi di abbigliamento. L'ultima data del calendario delle riaperture è quella del 18 maggio, un lunedì cruciale dal momento che a tornare all'attività sarebbero bar e ristoranti. Riaperture, è bene ricordarlo, che saranno disciplinate da tutte le prescrizioni relative a distanziamento sociale, sanificazione degli ambienti e sicurezza sanitaria di operatori e clienti.