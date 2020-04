Coronavirus, Trump: Iniezioni disinfettante e luce solare per contrastarlo. Il suggerimento che fa discutere

Iniezione di disinfettante e la luce del sole per curare il Coronavirus. Sono i possibili rimedi suggeriti dal presidente Usa Donald Trump nel corso del breafing quotidiano sulla lotta al Covid-19.

Parole che stanno già facendo discutere e hanno provocato polemiche. "Vedo che il disinfettante lo fa sparire in un minuto", ha detto Trump. "Un minuto! C'è un modo in cui possiamo fare qualcosa, tramite un'iniezione all'interno del corpo? Sarebbe interessante verificarlo", ha dichiarato. Poi, citando dei nuovi test che dimostrerebbero come il virus 'patisca' i raggi ultravioletti o il calore, Trump ha suggerito che gli americani contagiati potrebbero curarsi uscendo alla luce del sole in una giornata calda. "Supponiamo di colpire il corpo con una luce enorme, che sia ultravioletta o solo una luce molto potente, non credo che questo sia stato mai sperimentato", ha detto il presidente degli Usa rivolgendosi a William Bryan, responsabile della direzione scienza e tecnologia al Dipartimento di sicurezza nazionale.