Coronavirus, il premier Giuseppe Conte ha annunciato nel corso di una brevissima conferenza stampa nella serata di giovedì 23 aprile di aver ottenuto dai 27 Paesi dell'Unione europea di introdurre uno strumento "urgente e necessario" come il Recovery Fund. Si tratta di un fondo della ripresa con titoli comuni europei che andrà a finanziare tutti i Paesi più colpiti. L'Italia è in prima linea per chiederlo.

"Grandi progressi, impensabili fino a poche settimane fa, all'esito del Consiglio europeo appena terminato. Un lungo percorso, avviato con la nostra iniziativa e con la lettera di nove Paesi membri, oggi segna una tappa importante: i 27 Paesi riconoscono la necessità di introdurre uno strumento innovativo, da varare urgentemente, per proteggere le nostre economie e assicurare una ripresa europea che non lasci indietro nessuno, preservando, per questa via, il mercato unico", scrive il premier nella sua pagina facebook. Il fondo verrà presentato il 6 maggio.