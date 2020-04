Coronavirus, Locatelli (Css) annuncia: "Cinque vaccini sono in avanzata fase di sviluppo"

Una utilissima competizione mondiale è in atto per scoprire il vaccino anti Coronavirus. Lo ha annunciato il professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, nel corso della conferenza stampa in cui la Protezione civile ha fatto il punto della situazione in Italia (clicca qui). «Abbiamo evidenza che per due potenziali vaccini negli Usa, uno in Inghilterra, uno in Germania ed uno in Cina vi è una fase avanzata di sviluppo. Anche qui però bisogna chiarire che questo non vuol dire imminenza di commercializzazione ma vuol dire massa a punto di approcci vaccinali in grado di sviluppare una risposta immunologica. Esistono ancora dei mesi per poter pensare ad una commercializzazione di questi vaccini e non sappiamo ancora quanto durerà la protezione vaccinale». Questi studi, ha chiarito, dovranno rispondere «alla domanda che oggi non abbiamo, risposte certe su quanto dura l'immunità protettiva nei soggetti sottoposti a una profilassi vaccinale».