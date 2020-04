Coronavirus, ragazza si uccide in casa a 17 anni: non sopportava più il lockdown

Si è ammazzata a 17 anni. Non sopportava l'idea del lockdown a causa del Coronavirus. Beth Palmer, adolescente di Sale Moor, Greater Manchester, stava studiando per diventare una cantante e non aveva mai dato segni di squilibrio mentale fino a quando non è stata trovata priva di vita in casa.

La notizia è stata riportata dal Sun ed ha destato impressione. Il giornale spiega che i genitori hanno detto che la ragazza era molto angosciata a causa del lockdown, aveva detto loro che questo periodo di isolamento le sembrava infinito e all'idea di rimanere 3 mesi chiusa in casa ha preferito togliersi la vita.

La famiglia, dopo il terribile lutto, ha lanciato una raccolta fondi per creare un’unita di pronto soccorso per la salute mentale nel college frequentato dalla ragazza.