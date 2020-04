Coronavirus, ecco il calendario mensile di pagamento delle pensioni alle Poste: si comincia il 27 aprile

A partire da lunedì 27 aprile inizierà il pagamento delle pensioni da parte di Poste Italiane. Le procedure per la liquidazione mensile ai pensionati che non hanno l'accredito diretto delle somme nel conto corrente avverrà secondo il seguente calendario: cognomi dalla A alla B lunedì 27 aprile; dalla C alla D martedì 28 aprile; dalla E alla K mercoledì 29 aprile; dalla L alla P giovedì 30 aprile; dalla Q alla Z sabato mattina 2 maggio. Dal 27 aprile - come informa Poste Italiane in una nota ufficiale - è in programma anche il pagamento per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. Lo riferisce Poste Italiane. I titolari di carta Postamat, carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti dai Postamat senza bisogno di recarsi allo sportello.

Poste Italiane ricorda anche che per i pensionati di età superiore ai 75 anni è prevista, su richiesta, la consegna gratuita a casa della somma attraverso la delega ai carabinieri.