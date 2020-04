Coronavirus, ecco cosa cambierà dopo il 4 maggio nei trasporti pubblici su bus, treni e metropolitane

Fra i settori al centro dell'attenzione per ciò che riguarda la ripartenza dopo il 4 maggio e l'uscita dall'emergenza Coronavirus c'è senza dubbio quello degli spostamenti con i mezzi pubblici. Come sarà la vita "nuova" su treni, bus e metropolitane? Di sicuro sarà ispirata al concetto-cardine del distanziamento sociale, che porterà a un numero di posti drasticamente ridotti, presenza di barriere in plexiglass fra i posti a sedere, passeggeri seduti a scacchiera, mascherine obbligatorie, uso sistematico di gel igienizzanti, termoscanner per il controllo dei passeggeri, sanificazione costante di carrozze, vagoni e spazi nei bus. Di sicuro non ci saranno più passeggeri seduti uno vicino all'altro, ma viaggiatori disposti a scacchiera con una persona ogni coppia di sedili. Disposizioni indispensabili visto che, secondo quanto stimato dalla task force che affianca il governo Conte, con la parziale riapertura dei luoghi di lavoro, torneranno a muoversi non meno di 2,7 milioni di persone. In virtù delle nuove regole è previsto anche un massiccio ricorso a mezzi di trasporto privati.