Coronavirus, ecco cosa cambierà dopo il 4 maggio per spostamenti, passeggiate, negozi e luoghi di lavoro

Quella del 25 aprile è imminente e l'Italia si prepara a festeggiarla in maniera nuova, come impone l'emergenza Coronavirus, ma non per questo meno sentita. E' la festa della Liberazione, quella ufficiale e storicamente riconosciuta, che da quest'anno farà da ideale anteprima a un'altra data miliare: il 4 maggio. E' quello il giorno di un'altrettanto sentita liberazione. Quella dal Covid 19 che, ormai è certo e definito, l'Italia vivrà il primo lunedì del prossimo mese. Il 4 maggio si tornerà a vivere, uscire di casa e lavorare seppur con le logiche cautele dovute al periodo buio dal quale stiamo uscendo. E' questo il senso generale della relazione che la task force guidata da Vittorio Colao ha consegnato al presidente del consiglio, Giuseppe Conte.

Uno dei temi centrali è quello degli spostamenti: saranno consentiti sempre con modulo di autocertificazione al portata di mano da comune a comune della stessa Regione, a meno che non ci siano ragioni di particolare e comprovata urgenza o motivi di lavoro. Tutta da decidere, invece, la questione degli spostamenti verso le seconde case.

Fra gli argomenti più delicati c'è quello dei luoghi di lavoro, che torneranno a popolarsi di addetti ma nei quali sarà obbligatorio rispettare norme ferree per ciò che riguarda il distanziamento sociale, sanificazione degli ambienti e orari. Non ci sarà da sorprendersi per turni differenziati, orari scaglionati e maggiore ricorso allo smart working.

Per ciò che riguarda i negozi, la riapertura è certa con le prescrizioni già in atto (no accessi in massa, distanziamento sociale, sanificazione costante, uso di protezioni personali e presenza all'ingresso di gel igienizzanti). Prescrizioni più rigide per parrucchieri ed estetiste. Da definire le regole per negozi di abbigliamento e di scarpe, per i quali si dovrà fare chiarezza per ciò che riguarda la prova dei capi. Bar e ristoranti saranno gli ultimi a riaprire, per lo più con posti a sedere molto limitati e distanziati.

Quanto a uscite e passeggiate, rimarrà il vincolo della prossimità rispetto all'abitazione, mentre per la presenza nei parchi, attualmente chiusi, dovranno decidere i sindaci delle singole città Si potrà tornare a fare jogging, con la restrizione della distanza non inferiore a due metri.