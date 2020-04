Coronavirus, bonus vacanze in arrivo per le famiglie. Dovrà essere speso nel turismo in Italia

A breve sarà lanciata la campagna "Viaggio in Italia" che avrà l'obiettivo di incentivare il turismo dentro il nostro Paese. Lo avrebbero annunciato il premier Conte e il ministro Franceschini durante l'incontro con gli enti locali. Fare turismo all'estero nei prossimi mesi sarà probabilmente impossibile, così come ospitare viaggiatori in Italia. Per questo il Governo prevederà misure straordinarie nel prossimo decreto legge di aprile per incentivare il turismo all'interno del nostro Paese con un bonus di 500 o 600 euro da destinare alle famiglie al fine di spenderlo nel settore del turismo e cercare di muovere i primi passi verso una normalità che sembra ancora lontana. Per ora.

Leggi anche il bonus per chi ha figli.