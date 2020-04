Coronavirus, parla l'uomo che si è finto infermiere al controllo dei carabinieri. Retroscena a Radio Deejay

Ha raccontato in un video di aver imbrogliato i carabinieri a un posto di blocco a Turbigo, nel Milanese: si è finto infermiere al rientro da un turno di venti ore in ospedale e ha superato il controllo (qui il video).

“Mi hanno fatto il saluto militare e mi hanno detto ‘grazie per quello che fa’. E pensare che ho pure bevuto”, si è vantato nel video che ha fatto il giro del web.

Il video era stato commentato anche da Linus e Nicola Savino a Deejay chiama Italia, e oggi 22 aprile 2020 il protagonista, Marcello, ha scritto un messaggio per intervenire in trasmissione e raccontare la sua verità.

“Sono 2 giorni che non posso neanche uscire di casa perché la gente mi ha messo ormai alla gogna senza motivo”, sostiene Marcello, che spiega come il video sia stato “fatto in modo scherzoso” per una chat privata con cinque amici, dalla quale è sfuggito fino a sbarcare in rete e diventare virale.

“Non c’è stato nessun posto di blocco”, afferma, aggiungendo che la notizia uscita in seguito, secondo cui lui ora stia chiedendo soldi per ricevere interviste, sia vera: “Li andrò a dare in beneficenza a chi ha bisogno”. (clicca qui e ascolta l'intervista)