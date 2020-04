Coronavirus, la ministra dell'Istruzione Azzolina spera ancora nell'orale degli esami di maturità in classe

Dell'esame di maturità e di come la scuola italiana sta affrontando le difficili settimane di lockdown ha parlato la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, durante il question time alla Camera dei deputati. "L’attività didattica in aula riprenderà solo quando il quadro epidemiologico lo consentirà. Quanto agli esami di Stato - ha spiegato Azzolina - auspico davvero che ci sia la possibilità di svolgere l’orale in presenza, ovviamente nelle giuste condizioni di sicurezza per la salute di tutti. Abbiamo poi stanziato ben 510 milioni di euro per la messa in sicurezza delle scuole".

La ministra ha anche ricordato di essersi battuta fin dall'inizio dell'emergenza per salvaguardare l'esame di maturità: "L'Italia è, non a caso, tra i Paesi, in Europa, che hanno deciso di mantenerli e di non annullarli. Anche per questo, come ho già detto, auspico davvero che ci sia la possibilità, come anche tanti ragazzi ci stanno chiedendo, di svolgere l'orale in presenza. Ovviamente nelle giuste condizioni di sicurezza".