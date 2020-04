Coronavirus, i ricercatori: "Covid-19 si rifugia nei testicoli". La virologa Gismondo: "Ecco la verità"

Il Covid 19 sembra colpire più frequentemente gli uomini che le donne e uno studio condotto negli Stati Uniti dal Montegiore Health System e dall'Albert Einstein College of Medicine, in collaborazione con l'ospedale di Malattie infettive Katsurba a Mumbai potrebbe aver fornito una risposta a questo dilemma. I testicoli potrebbero essere la causa della letalità del Coronavirus.

Secondo i ricercatori, le ghiandole sessuali maschili potrebbero essere il rifugio del virus quando si trova sotto attacco: si tratterebbe di una sorta di luogo di fortezza considerando che le ovaie delle donne non hanno la proteina ACE2, il recettore a cui il nuovo Coronavirus si lega per invadere le cellule umane.

Lo studio ovviamente dovrà essere sottoposto ai vari controlli del caso. Sul caso è intervenuta Maria Rita Gismondo, su Il Fatto Quotidiano, per fare luce su quanto pubblicato nel recente lavoro preliminare di un "gruppo di ricerca familiare" indio-americano, firmato da Aditi Shastri, oncologo del Montefiore Medical Center in the Bronx (New York, Usa), e sua madre Jayanthi Shastri, microbiologa presso il Kasturba Hospital for Infectious Diseases in Mumbai (India): "Il lavoro afferma che il Coronavirus è stato ritrovato nei testicoli dei malati, ovviamente di sesso maschile, fatto che spiegherebbe, a loro parere, perché i maschi siano più colpiti delle donne". Al momento si sa che il Covid-19 riesce a penetrare nella cellula tramite il legame della sua proteina S di superficie (spikeprotein) ad alcuni recettori cellulari: "Studi hanno dimostrato che la proteina ACE2 , angiotensin-converting enzyme 2, agisce come recettore di membrana per il SARS-CoV".

L'ACE2 è presente nei polmoni e nei testicoli. La tesi sostenuta è che gli uomini siano più aggrediti dal virus perché - riuscendo a rifugiarsi nei testicoli - è poco raggiungibile dal sistema immune, ma la direttrice responsabile del laboratorio di di Macrobiologia Clinica, Virologia e Diagnostica Bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano ha voluto chiarire: "Lo sforzo scientifico è sicuramente meritevole, ma credo che, prima che la notizia diventi virale, con ricadute comportamentali da non sottovalutare, si debba pretendere una conferma e un ampliamento dei dati". A suo giudizio mancano alcuni dati fondamentali: il fatto che il virus SarsCoV2 produca anticorpi protettivi e la carica virale (quanti virus) "riscontrata nei testicoli e ancora, in quale momento della storia della malattia". Perciò la Gismondo vuole vederci chiaro: "Tutti dati che al momento non sono a disposizione e che potrebbero dare un profilo diverso alla notizia".