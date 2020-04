Coronavirus, bilancio in Umbria: forte aumento dei guariti, diminuiscono ricoverati, un altro morto

La curva del contagio da Coronavirus in Umbria continua a svilupparsi secondo un andamento che fa ben sperare. A dare indicazioni in questo senso sono i dati diffusi dalla Regione nel bollettino quotidiano aggiornato alle 8 di mercoledì 22 aprile 2020, dai quali emerge un aumento consistente dei guariti rispetto agli attualmente positivi: questa differenza, che martedì 21 era pari a 157, nelle 24 ore successive è passata a 276..

Per quanto rispetto a martedì 21 siano stati registrati 4 nuovi casi positivi, portando il dato complessivo a quota 1.357, di assoluto interesse è la diminuzione di 58 unità degli attualmente positivi, che ora si attestano a 580. Dei 1.357 pazienti positivi, 117 sono ricoverati (-12 rispetto a martedì), 20 di questi (-2) sono in terapia intensiva.

Aumenta di 61 unità il numero dei guariti (786 in totale), mentre i clinicamente guariti sono 139 (- 22) e i morti 61 (+1).

Le persone in isolamento domiciliare al 22 aprile sono 1.283 (-34). Le persone uscite dall'isolamento alla stessa data risultano essere 13.020 (+484). In conclusione il numero dei tamponi effettuati: 27.655, di cui 993 effettuati nella giornata di martedì.