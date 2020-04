Coronavirus, sospetto di Ilaria Capua a DiMartedì: "Covid-19 mutato? Perché non pubblicano sequenze italiane?"

Ilaria Capua era fra gli ospiti collegati con Giovanni Floris a DiMartedì in onda su La7 il 21 aprile e ha risposto sulle possibili mutazioni del Coronavirus.



Ha detto che "ad oggi non abbiamo informazioni, possiamo dire poco. Ci sono 10mila sequenze di cui 40 italiane, come mai queste sequenze italiane non si pubblicano?".

Per Capua è importante avere una "fotografia globale, altrimenti non potremo mai combatterlo ad armi pari. C'è bisogno di combatterlo con tutte le forze e le angolazioni possibili". Sulla Fase 2, ha argomentato in questo senso che "le decisioni devono essere prese ascoltando le ragioni della salute e poi dell'economia. Occorre effettuare test sierologici per tutti da ripetere dopo una ventina di giorni per capire la dinamica della diffusione". In definitiva "Siamo ancora in ritardo sulla Fase 2, non abbiamo ancora una idea chiara su come la malattia si sia trasmessa nel Paese. Manca capire com'è messo il Paese", afferma in collegamento dalla Florida, in maniera abbastanza preoccupata e preoccupante, pare di capire.

