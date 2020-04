Coronavirus, l'ex capitano della Roma Francesco Totti interviene a sorpresa durante una lezione online ad Albino, nel Bergamasco, uno dei territori più colpiti dall'emergenza Covid.

Ai ragazzini di elementari e medie Totti ha voluto portare il suo abbraccio virtuale: "Faccio il tifo per tutti voi", ha detto. L'ex capitano della Roma ha ribadito la necessità di tenere duro in un momento così difficile per tutti. La dirigente scolastica Veronica Migani alla Gazzetta dello Sport si è detta entusiasta della speciale lezione a cui a un certo punto si sono uniti anche i papà. Uno di loro, in particolare, ha voluto ringraziare Totti per quanto sta facendo in questo momento.