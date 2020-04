Coronavirus, Milano come New York: fossa comune per i morti da Covid-19 che nessuno reclama

Siamo a Milano e questo è il campo 87 del cimitero Maggiore a Musocco. E' divenuto una fossa comune organizzata durante questo periodo di Coronavirus. Qui sono state sepolte decine di persone morte per il Coronavirus e non reclamate dalla famiglia. In questo campo - riferisce Tgcom24 da cui è stratta anche la foto - il Comune ha ordinato una piccola benedizione per le salme.

Qui ci saranno tutte croci uguali e il campo diventerà un prato per almeno due anni dall'ultima sepoltura. E' l'ordine del Comune di Milano perché davanti alla tragedia del Covid-19 tutte le vittime sono uguali. "Abbiamo perso tanti figli di Milano", ha detto il sindaco andando alcuni giorni fa a rendere omaggio alle vittime. Milano come New York.