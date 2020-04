Coronavirus, la app Immuni per il tracciamento dei contagi potrà essere scaricata in maniera volontaria e gratuita, probabilmente già a partire dal prossimo mese di maggio e verrà sperimentata in alcune regioni pilota. La app sarà composta da due parti, una dedicata al contact tracing via bluetooth e l'altra destinata ad ospitare una sorta di diario clinico. Come funziona: il soggetto che ha scaricato la app e risulta positivo al Covid può dare il consenso all'utilizzo dei suoi dati, in modo da tracciare tutti i contatti avuti nei giorni precedenti. Tramite algoritmo viene valutato il rischio contagio e quindi stilato un elenco di utenti da avvisare. Può essere scaricata da Google Play e Apple store.