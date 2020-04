Coronavirus, si finge infermiere al controllo dei carabinieri e fa questo video per vantarsi: preso

Si è spacciato per infermiere al controllo dei carabinieri. Ha fatto finta di essere un infermiere di ritorno da un massacrante turno di lavoro nei giorni dell'emergenza Coronavirus.

Protagonista un operaio piastrellista della provincia di Varese che è stato fermato in piazza a Turbigo dai militari. In un video sui social ha poi raccontato la bravata al posto di blocco: "Ho detto che avevo appena finito un turno di venti ore in ospedale. Mi hanno fatto il saluto militare e mi hanno detto “grazie per quello che fa“. E pensare che ho pure bevuto". Le forze dell’ordine sono risalite all'uomo che è stato sanzionato e denunciato.