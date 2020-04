Nessuna scommessa sul calcio, in nessun campionato del mondo. Bielorussia, Nicaragua, Tajikistan e Taipei non sono riusciti a garantire continuità alle scommesse. Negli unici campionati nazionali aperti e sui quali è possibile giocare, oggi 21 aprile non è stato possibile. Si tratta - come riporta l'agenzia di stampa Agimeg - di un nuovo black hole per il settore delle scommesse sportive, il secondo in 20 anni di vita. Il primo stop si era avuto il 6 e 7 aprile, con addirittura due giorni di seguito senza partite. Si era trattato di un evento storico, visto che non era mai accaduto prima. Anche Pasqua, Natale, Capodanno e Ferragosto non erano infatti mai sfuggiti alla legge del calcio: da qualche parte si giocava e di conseguenza si potevano aprire le scommesse. Fino ad aprile questa legge era stata rispettata anche nell’emergenza Coronavirus. I tre giorni senza calcio costeranno al settore quasi 100 milioni di euro di mancati incassi. Aperte invece le scommesse su altri sport e precisamente tennis, basket, pallavolo, baseball, tennis tavolo, golf, freccette e quelle sugli eSport.