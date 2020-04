Coronavirus, altri 534 morti in Italia nelle ultime 24 ore ma c'è un netto calo dei malati

Arriva il bollettino medico di oggi, martedì 21 aprile 2020 sul fronte Coronavirus. Sono 534 i morti in Italia per Covid-19 nelle ultime 24 ore, per un totale di 24.648 decessi dall'inizio dell'emergenza. I dati sono stati forniti dalla Protezione Civile nel tardo pomeriggio e confermano però che la situazione dei contagi e negli ospedali italiani continua a migliorare.

In questo senso, spicca per il secondo giorno consecutivo la diminuzione dei casi attualmente positivi. Se ieri la riduzione del numero dei malati era stata di 20 unità rispetto al giorno precedente, oggi si registrano ben 528 contagiati in meno. Il totale degli attualmente positivi scende così a 107.709. Cala in maniera significativa anche il numero delle persone ricoverate con sintomi: sono 24.134, con un decremento di 772 unità nelle ultime 24 ore. E continua a scendere il numero dei pazienti in terapia intensiva, 102 in meno rispetto a ieri per un totale di 2.471. In isolamento domiciliare 81.104 persone.