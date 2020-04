Coronavirus, il premier Conte in Senato: "Cautela sul Mes, nel nuovo decreto misure per 50 miliardi"

Il premier Giuseppe Conte ha parlato nel pomeriggio di oggi, martedì 21 aprile 2020, al Senato. C'era attesa per la sua posizione sul Mes.

"Sull'ormai strafamoso Mes si è alimentato un dibattito che rischia di dividere l'Italia in opposte tifoserie", ma l'intento è di procedere con la "massima cautela", ha detto il presidente del consiglio. Quanto all'intervento economico per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, "il governo invierà una ulteriore relazione di scostamento di bilancio pari a una cifra non inferiore a 50 miliardi".

Quindi si va verso un nuovo decreto da 50 miliardi. In precedenza Conte, riferendosi alla fase 2, aveva spiegato anche il funzionamento dell'App Immuni che sarà su base volontaria.