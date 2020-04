Coronavirus, bonus figli fino a 14 anni nel decreto aprile. Ministra Bonetti: assegno per tutti in base Isee

Coronavirus, anche il bonus figli fino a 14 anni nel nuovo decreto di aprile. L'anticipazione arriva dalla stessa ministra per la famiglia, Elena Bonetti. L'assegno straordinario è per tutti ma con un importo diverso in base al reddito Isee della famiglia. "Si tratta di estendere quell'assegno di natalità che abbiamo introdotto nelle legge di bilancio per i soli nuovi nati 2020 a tutti i minori di 14 anni. L'assegno è calibrato a seconda del reddito Isee e va da 160 a 80 euro al mese". Ecco come funziona: il bonus da 160 euro è per i redditi fino a 7mila euro, quello da 120 euro è per i redditi tra 7001 de 40mila euro e infine il bonus da 80 euro andrà a tutte le famiglie con redditi superiori a 40mila euro.