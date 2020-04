Coronavirus, travestito da dinosauro esce per strada e va a buttare la spazzatura. Succede in Spagna

Quasi tutti i paesi del mondo hanno imposto blocchi e restrizioni per fermare la diffusione del Coronavirus. Ma questo non ha impedito a un uomo di vestirsi con un costume da dinosauro T-Rex e di camminare per strada a Murcia, in Spagna, per buttare la spazzatura. Poco dopo che l'uomo ha attraversato la strada, un'auto della polizia gli si è avvicinata e un ufficiale ha affrontato la creatura preistorica. Non è stato effettuato alcun arresto - secondo i media spagnoli - e all'uomo è stato consigliato di tornare a casa .Non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali a riguardo da parte della polizia.

