Coronavirus in Umbria, bilancio: 109 guariti in più rispetto ai positivi, 176 fuori dall'isolamento

Le curve relative all'emergenza Coronavirus in Umbria evidenziano un costante miglioramento della situazione, come confermano i dati diffusi dalla Regione con il bollettino aggiornato alle 8 del 20 aprile 2020. Basti solo dire che nella giornata di domenica 19, a fronte dei 391 tamponi effettuati, è stato registrato solo un caso di positività al Covid 19. Invariato il numero di morti, mentre continuano a migliorare i numeri dei pazienti guariti e delle persone uscite dall'isolamento. Migliora nettamente anche lo scarto fra gli attualmente positivi e il totale dei guariti, che presenta - dopo il pareggio avvenuto domenica 19 aprile - un saldo positivo a favore di questi ultimi di 109 unità.

Nel dettaglio, sulla base dei dati raccolti alle 8 di lunedì 20 aprile, sono 1.349 le persone (+ 1 rispetto a domenica) che risultano positive, il nuovo paziente positivo al Covid-19 proviene da fuori regione ed è ricoverato in Umbria. Gli attualmente positivi sono 591 (-54), i guariti sono 700 (+ 55), i clinicamente guariti 167 (- 42) e i morti 58. Dei 1.349 pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 142 (+ 4); di questi 29 (-1) sono in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 1.375 (- 96) mentre risultano 11.793 (+176) persone uscite dall’isolamento.

Per ciò che riguarda i tamponi effettuati, alle 8 del 20 aprile, se ne contano complessivamente 25.546 (+ 391).