A che tempo che fa il vaccino su cui lavora l'Università Oxford: subito studio su 510 volontari, poi su 5mila

A Che tempo che fa su Rai 2 il ricercatore Giacomo Gorini, immunologo dell'Edward Jenner Institute di Oxford, ha fatto il punto sul vaccino in studio a Oxford in collaborazione con un'azienda di Pomezia: "Abbiamo definito la fase di studio clinico e inizieremo la prossima settimana a testarlo sull'uomo dopo una breve fase sugli animali che ha dato i profili di sicurezza che ci aspettavamo. Adesso sono stati selezionati 510 volontari. Di questi un gruppo riceverà il vaccino e uno no" e i ricercatori verificheranno i comportanti di tutti nei confronti del Covid 19. "Poi - ha aggiunto Gorini - continueremo su 5mila volontari, un numero che dovrebbe avere un buon potere statistico. I numeri potrebbero essere ulteriormente rivisitati". Presente in studio, il professor Roberto Burioni, che di Gorini è stato docente, ha spiegato quale sarebbe per lui un risultato importante: "Se il vaccino verrà iniettato su 2.500 volontari sì e su 2.500 no, sarà una buona notizia se dopo due mesi nel primo gruppo non ci saranno positivi al virus e sul secondo sì".