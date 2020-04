Coronavirus, il ministro Stefano Patuanelli a Che tempo che fa: "Le vacanze? Non ho la sfera di cristallo"

"Se si potranno fare le vacanze? Non ho la sfera di cristallo". Lo ha detto Stefano Patuanelli, ministro dello sviluppo economico del governo Conte in diretta su Rai 2 durante la trasmissione Che tempo che fa, condotta da Fabio Fazio. "E' giusto dare la possibilità agli imprenditori del turismo di preparare le strutture per l'estate - ha aggiunto Patuanelli - ma se le condizioni sanitarie non permetteranno ai cittadini di andare in vacanza, non lo consentiremo". Il virologo Roberto Burioni, presente in studio, ha aggiunto che sarà fondamentale avere la possibilità di fare diagnosi veloci su presunti positivi: "Individuare e isolare eventuali nuovi positivi è un aspetto fondamentale"