Zucchero in diretta tv a Che tempo che fa: "C'è bisogno di amore, mai come adesso"

"C'è bisogno di amore, mai come adesso". Lo ha dichiarato Zucchero nel corso della trasmissione Che tempo che fa, in onda su Rai 2 e presentata da Fabio Fazio come accade tutte le domeniche e che vede tra gli ospiti fissi Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Il cantante ha proposto un brano in diretta, ma purtroppo a metà dell'esecuzione è saltata la linea. Ripristinato il collegamento, Zucchero ha spiegato che gli manca molto il contatto con il pubblico. E poi ha aggiunto "qualcosa di positivo dobbiamo saper trovare in questa triste vicenda, magari rivedere i delfini nei nostri mari oppure veder diminuire l'inquinamento".