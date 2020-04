Coronavirus, Burioni e Ricciardi d'accordo: "Dobbiamo arrivare alla fase 2 preparati. Ecco cosa occorre"

"Le cose stanno migliorando. Meno ricoveri, meno morti, ma soprattutto diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva che stanno scendendo. E' una notizia ottima che ci fa pensare che stiamo tendendo verso lo zero. Ma dal momento in cui abbiamo chiuso il Paese sono passati trenta giorni prima del calo". Lo ha dichiarato il virologo e ricercatore Roberto Burioni, da diverse puntate ospite di Che tempo che fa, trasmissione condotta da Fabio Fazio. "Dobbiamo arrivare preparati alla fase due - ha aggiunto Burioni - Occorrono mascherine e occorrono test. Perché se ci sono problemi ce ne dobbiamo accorgere dopo trenta ore e non dopo trenta giorni. Fondamentale sarà la capacità di isolamento. Ci dobbiamo preparare. Non possiamo permetterci di farci prendere di sorpresa". D'accordo Walter Ricciardi, consulente del ministero della salute e membro dell'Oms: "Dobbiamo arrivare preparati e occorrono ospedali riservati per Covid 19 separati dagli altri".