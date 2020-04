Coronavirus, a Parigi tracce di Covid 19 nell'acqua non potabile. Il Comune: "Nessun pericolo"

Nell'acqua non potabile di Parigi spuntano tracce di Coronavirus. E' stata riscontrata la presenza di Covid 19 in quantità minime in 4 dei 27 punti idrici testati. Il Comune ha immediatamente sospeso l'uso della rete idrica non potabile come "principio di precauzione". Nessun problema per l'acqua potabile che dipende da un'altra rete, completamente indipendente. Il Comune della capitale francese chiarisce che può essere consumata senza alcun rischio.

Nei giorni scorsi in Italia sono state diffuse fake news sulla presenza del virus nell'acqua potabile. Il ministero della salute ha spiegato che “bere l'acqua del rubinetto è sicuro. Le pratiche di depurazione cui è sottoposta l'acqua del rubinetto sono efficaci nell'abbattimento dei virus, insieme a condizioni ambientali che compromettono la vitalità dei virus (temperatura, luce solare, livelli di pH elevati) e alla fase finale di disinfezione”.