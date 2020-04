Coronavirus, Regina Elisabetta: arriva la storica decisione: non era mai successo in 68 anni di regno

Una decisione storica per il Regno Unito. Non era mai successo nei 68 anni di regno di Elisabetta II. La regina compie martedì 94 anni e per l'occasione non vuole il saluto con colpi di cannone.

"Sua maestà britannica", lega la decisione al momento che il mondo sta vivendo con l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid-19 con la Gran Bretagna particolarmente colpita.

La Regina Elisabetta ha sostanzialmente deciso di non commemorare pubblicamente il suo compleanno. "Sua maestà è ansiosa che nessuna misura speciale sia messa in atto per consentire il saluto con le armi, perché non ritiene sia appropriato nelle attuali circostanze", ha fatto sapere Buckingham Palace. La regina parlerà in privato con i familiari tramite telefono e videocall, per l'occasione. In precedenza la monarca ha sottolineato l'importanza di rispettare le misure di lockdown e, nel suo messaggio pasquale, ha affermato che "stando a distanza teniamo al sicuro le altre persone".